Ради всего человечества 2019, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Ради всего человечества
Киноафиша Сериалы Ради всего человечества Сезоны Сезон 4
For All Mankind 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 10 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Ради всего человечества»

В 4-м сезоне сериала «Ради всего человечества» продолжается история о событиях, которые начались в 1969 году. Советский Союз опережает Соединенные Штаты в космической гонке, которая длится десятилетиями. Страны преследуют грандиозные задачи и цели. Напомним, в финале предыдущего сезона после внезапного кризиса марсианские экипажи собираются вместе. Планы покинуть Марс осложняются непредвиденной проблемой. Члены марсианского экипажа вынуждены поставить на обсуждение вопрос о том, как спасти жизнь одному из них. В новом сезоне главные герои продолжат свой путь через тернии к звездам.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 16 голосов
8.1 IMDb

Список серий сериала Ради всего человечества

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Гласность Glasnost
Сезон 4 Серия 1
10 ноября 2023
Хороших марсианских суток Have a Nice Sol
Сезон 4 Серия 2
17 ноября 2023
Медвежья хватка The Bear Hug
Сезон 4 Серия 3
22 ноября 2023
Раскол House Divided
Сезон 4 Серия 4
1 декабря 2023
Златовласка Goldilocks
Сезон 4 Серия 5
8 декабря 2023
Ленинград Leningrad
Сезон 4 Серия 6
15 декабря 2023
Переступая грань Crossing the Line
Сезон 4 Серия 7
22 декабря 2023
Наследие Legacy
Сезон 4 Серия 8
29 декабря 2023
Бразилия Brazil
Сезон 4 Серия 9
5 января 2024
Перестройка Perestroika
Сезон 4 Серия 10
12 января 2024
