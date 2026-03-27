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Ради всего человечества 2019, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Ради всего человечества
Киноафиша Сериалы Ради всего человечества Сезоны Сезон 5
For All Mankind 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 27 марта 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Ради всего человечества»

В 5 сезоне сериала «Ради всего человечества» прошли годы после дерзкого «ограбления астероида Златовласки». Марсианская колония Хэппи-Вэлли превратилась в процветающий форпост человечества с тысячами жителей, откуда стартуют миссии в дальний космос. Но успех поселенцев оборачивается новой угрозой: страны Земли требуют установить на Красной планете свои порядки. Напряжение между марсианами, считающими планету своим домом, и правительствами, желающими контролировать их, нарастает, грозя перерасти в открытый конфликт.

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 17 голосов
8.1 IMDb

Список серий сериала Ради всего человечества

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Первый свет First Light
Сезон 5 Серия 1
27 марта 2026
Трудная шестерка The Hard Six
Сезон 5 Серия 2
3 апреля 2026
Дом Home
Сезон 5 Серия 3
10 апреля 2026
Открытый исходный код Open Source
Сезон 5 Серия 4
17 апреля 2026
Свобода Svoboda
Сезон 5 Серия 5
24 апреля 2026
Никаких резких движений No Sudden Moves
Сезон 5 Серия 6
1 мая 2026
Сирены Титана The Sirens of Titan
Сезон 5 Серия 7
8 мая 2026
О, дивный новый мир Brave New World
Сезон 5 Серия 8
15 мая 2026
Сыновья и дочери Sons and Daughters
Сезон 5 Серия 9
22 мая 2026
Эта земля — наша земля This Land Is Our Land
Сезон 5 Серия 10
29 мая 2026
График выхода всех сериалов
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