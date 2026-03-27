В 5 сезоне сериала «Ради всего человечества» прошли годы после дерзкого «ограбления астероида Златовласки». Марсианская колония Хэппи-Вэлли превратилась в процветающий форпост человечества с тысячами жителей, откуда стартуют миссии в дальний космос. Но успех поселенцев оборачивается новой угрозой: страны Земли требуют установить на Красной планете свои порядки. Напряжение между марсианами, считающими планету своим домом, и правительствами, желающими контролировать их, нарастает, грозя перерасти в открытый конфликт.