В 3 сезоне 8 серии сериала «Физрук» благодаря Михаилу Олег нападает на след Лены, и теперь у него есть партнер по борьбе с ней в виде Хромули. В то же время Валентин, Саша и Никита пробираются в дом Мамаевых, чтобы найти копилку с крупной суммой.