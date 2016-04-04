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Киноафиша Сериалы Физрук Сезоны Сезон 3 Серия 8

Физрук 2014 - 2017 8 серия 3 сезон

6.1 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Физрук»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 4 апреля 2016
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 4 апреля 2016
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 5 апреля 2016
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 6 апреля 2016
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 7 апреля 2016
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 11 апреля 2016
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 12 апреля 2016
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 13 апреля 2016
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 14 апреля 2016
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 18 апреля 2016
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 19 апреля 2016
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 20 апреля 2016
Эпизод 13
Сезон 3 / Серия 13 21 апреля 2016
Эпизод 14
Сезон 3 / Серия 14 25 апреля 2016
Эпизод 15
Сезон 3 / Серия 15 26 апреля 2016
Эпизод 16
Сезон 3 / Серия 16 27 апреля 2016
Эпизод 17
Сезон 3 / Серия 17 28 апреля 2016
Эпизод 18
Сезон 3 / Серия 18 4 мая 2016
Эпизод 19
Сезон 3 / Серия 19 5 мая 2016
Эпизод 20
Сезон 3 / Серия 20 10 мая 2016
Эпизод 21
Сезон 3 / Серия 21 11 мая 2016
О чем cерия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Физрук» благодаря Михаилу Олег нападает на след Лены, и теперь у него есть партнер по борьбе с ней в виде Хромули. В то же время Валентин, Саша и Никита пробираются в дом Мамаевых, чтобы найти копилку с крупной суммой. 

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