В 3 сезоне 8 серии сериала «Физрук» благодаря Михаилу Олег нападает на след Лены, и теперь у него есть партнер по борьбе с ней в виде Хромули. В то же время Валентин, Саша и Никита пробираются в дом Мамаевых, чтобы найти копилку с крупной суммой.
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