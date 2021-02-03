В 1 сезоне 1 серии сериала «Улица светлячков» Талли в очередной раз подобно урагану врывается в чистую и спокойную жизнь Кейт. Однако Маларки уже привыкла к такому раскладу. Они дружат большую часть жизни, и Талли всегда оправдывает ее ожидания.
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