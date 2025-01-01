Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
В поисках Картер
Сезоны
В поисках Картер, список сезонов
Finding Carter
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
MTV
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «В поисках Картер»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
8 июля 2014 - 16 сентября 2014
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
31 марта 2015 - 15 декабря 2015
