В поисках Картер 2014 - 2015, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала В поисках Картер
В поисках Картер Сезон 2

Finding Carter
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 31 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «В поисках Картер»

Во 2 сезоне сериала «В поисках Картер» история юной девушки по имени Картер, недавно встретившейся со своими биологическими родителями, продолжается. Женщина, которая воспитывала Картер и считала ее своей дочерью, похищает девушку во второй раз. Семья Уилсонов узнает правду. Они пытаются добиться справедливости в связи с этим. Тем временем наступает праздничный день, Джоан и Бадди отмечают годовщину. Школьный психолог советует Картер более серьезно относиться к учебе. Тем временем Картер пытается спасти своего друга Крэша, попавшего в ужасную ситуацию. А Дэвид и Элизабет принимают непростое решение.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
7.5 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «В поисках Картер»
Сезон 1
Сезон 2
Мне нравится, как ты лжешь Love the Way You Lie
Сезон 2 Серия 1
31 марта 2015
Заткнись и едь Shut Up and Drive
Сезон 2 Серия 2
7 апреля 2015
Мы никогда больше не будем вместе We Are Never Ever Getting Back Together
Сезон 2 Серия 3
14 апреля 2015
Красиво, когда ты плачешь Pretty When You Cry
Сезон 2 Серия 4
21 апреля 2015
Пробуждающий звонок Wake Up Call
Сезон 2 Серия 5
28 апреля 2015
Останься со мной Stay with Me
Сезон 2 Серия 6
5 мая 2015
Есть о чем поговорить Something to Talk About
Сезон 2 Серия 7
12 мая 2015
Разрывное течение Riptide
Сезон 2 Серия 8
19 мая 2015
Я знал, что от тебя одни неприятности I Knew You Were Trouble
Сезон 2 Серия 9
26 мая 2015
Ходят слухи... Rumour Has It
Сезон 2 Серия 10
2 июня 2015
Вредительский шар Wrecking Ball
Сезон 2 Серия 11
9 июня 2015
Я не единственный I'm Not the Only One
Сезон 2 Серия 12
16 июня 2015
Родной сын Native Son
Сезон 2 Серия 13
6 октября 2015
Где угодно, только не здесь Anywhere But Here
Сезон 2 Серия 14
13 октября 2015
Кролик, беги Rabbit, Run
Сезон 2 Серия 15
20 октября 2015
Звук и ярость The Sound and the Fury
Сезон 2 Серия 16
27 октября 2015
Последствия тоски The Consequences of Longing
Сезон 2 Серия 17
3 ноября 2015
Она распалась She's Come Undone
Сезон 2 Серия 18
10 ноября 2015
Никогда не отпускай меня Never Let Me Go
Сезон 2 Серия 19
17 ноября 2015
Сердце - одинокий охотник The Heart is a Lonely Hunter
Сезон 2 Серия 20
24 ноября 2015
Смерть сердца The Death of the Heart
Сезон 2 Серия 21
1 декабря 2015
Исправления The Corrections
Сезон 2 Серия 22
8 декабря 2015
Укрывающее небо The Sheltering Sky
Сезон 2 Серия 23
15 декабря 2015
Расплата Atonement
Сезон 2 Серия 24
15 декабря 2015
График выхода всех сериалов
