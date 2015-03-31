Во 2 сезоне сериала «В поисках Картер» история юной девушки по имени Картер, недавно встретившейся со своими биологическими родителями, продолжается. Женщина, которая воспитывала Картер и считала ее своей дочерью, похищает девушку во второй раз. Семья Уилсонов узнает правду. Они пытаются добиться справедливости в связи с этим. Тем временем наступает праздничный день, Джоан и Бадди отмечают годовщину. Школьный психолог советует Картер более серьезно относиться к учебе. Тем временем Картер пытается спасти своего друга Крэша, попавшего в ужасную ситуацию. А Дэвид и Элизабет принимают непростое решение.