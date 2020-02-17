Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»

«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале

В «Судной ночи 6» вернется прежний герой: фанаты уже сделали ставку на любимого персонажа

На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил

«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя

«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог

В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните

Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше

Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры

Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова