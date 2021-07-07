В 1 сезоне 20 серии сериала «Фемида видит» бесстрашная оперативница пытается поймать банду черных риелторов, которая уже весьма продолжительное время обманывает невинных людей. Параллельно героиня и ее коллеги переживают гибель близкого человека.
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