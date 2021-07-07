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Киноафиша Сериалы Фемида видит Сезоны Сезон 1 Серия 12

Фемида видит 2021 12 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 7 июля 2021
Сезон 1 / Серия 2 7 июля 2021
Сезон 1 / Серия 3 14 июля 2021
Сезон 1 / Серия 4 14 июля 2021
Сезон 1 / Серия 5 21 июля 2021
Сезон 1 / Серия 6 21 июля 2021
Сезон 1 / Серия 7 28 июля 2021
Сезон 1 / Серия 8 28 июля 2021
Сезон 1 / Серия 9 4 августа 2021
Сезон 1 / Серия 10 4 августа 2021
Сезон 1 / Серия 11 11 августа 2021
Сезон 1 / Серия 12 11 августа 2021
Сезон 1 / Серия 13 18 августа 2021
Сезон 1 / Серия 14 18 августа 2021
Сезон 1 / Серия 15 25 августа 2021
Сезон 1 / Серия 16 25 августа 2021
Сезон 1 / Серия 17 1 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 18 1 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 19 8 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 20 8 сентября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Фемида видит» девушка сталкивается с неожиданной проблемой — кто-то угнал ее припаркованный возле дома автомобиль. По ходу развития событий Анна заключает вынужденную сделку с коллегами, чтобы те взамен нашли ее машину.

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