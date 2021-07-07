В 1 сезоне 14 серии сериала «Фемида видит» на помощь главной героине неожиданно приходит новая знакомая по имени Таня. Шумилина узнает, где скрываются руководители загадочной «Сакуры». По всей видимости, у полиции есть шанс спасти невинных женщин.
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