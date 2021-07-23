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Киноафиша Сериалы Кажется, это любовь Сезоны Сезон 1 Серия 4

Кажется, это любовь 2021 4 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 23 июля 2021
Карантинная любовь
Сезон 1 / Серия 2 23 июля 2021
Лучший хозяин
Сезон 1 / Серия 3 23 июля 2021
Любит — не любит
Сезон 1 / Серия 4 23 июля 2021
Интервью
Сезон 1 / Серия 5 23 июля 2021
Беспечная любовь
Сезон 1 / Серия 6 23 июля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Кажется, это любовь» индийская девушка, скрывающая свою гомосексуальность от семьи и близких, неожиданно влюбляется в новую коллегу. Героиня хочет рассказать о своих чувствах, но это может разрушить всю ее жизнь.

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