Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Кажется, это любовь Сезоны Сезон 1 Серия 5

Кажется, это любовь 2021 5 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Спасти торжество
Сезон 1 / Серия 1 23 июля 2021
Карантинная любовь
Сезон 1 / Серия 2 23 июля 2021
Лучший хозяин
Сезон 1 / Серия 3 23 июля 2021
Любит — не любит
Сезон 1 / Серия 4 23 июля 2021
Интервью
Сезон 1 / Серия 5 23 июля 2021
Беспечная любовь
Сезон 1 / Серия 6 23 июля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Кажется, это любовь» индийская девушка решает помочь кандидату, который претендует на ту же вакансию, что и она. По ходу развития событий отношения между незнакомцами перерастают во что-то большее, чем просто дружба.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
Не только «Супермен»: 5 горячих новинок кинопроката, которые смотрят по всему миру прямо сейчас
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше