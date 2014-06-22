В 4 сезоне 12 серии сериала «Рухнувшие небеса» теперь судьба человечества полностью находится в руках Лекси и Тома. Им предстоит отыскать метод, с помощью которого они уничтожат энергетическое ядро и одержат победу над давним неприятелем Тома.
Триумф «Игры престолов» — случайность: к этим проектам Джордж Мартин тоже написал сценарий — и они провалились с треском
Думаете, что знаете о «Дюне» Вильнева все? Тогда ответите, почему на Арракисе никто не пользуется щитами, и при чем тут черви?
Хиты по версии Rotten Tomatoes: 5 фильмов Apple TV+, о которых мало говорили — а ведь их точно стоит посмотреть
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут
В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим
3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail