Киноафиша Сериалы Рухнувшие небеса Сезоны Сезон 4 Серия 12

Рухнувшие небеса 2011 - 2015 12 серия 4 сезон

Все серии 4 сезона «Рухнувшие небеса»
Призрак в машине
Сезон 4 / Серия 1 22 июня 2014
Глаз
Сезон 4 / Серия 2 29 июня 2014
Исход
Сезон 4 / Серия 3 6 июля 2014
Развиваться или умереть
Сезон 4 / Серия 4 13 июля 2014
Войны разума
Сезон 4 / Серия 5 20 июля 2014
Дверь номер три
Сезон 4 / Серия 6 27 июля 2014
Резня субботней ночью
Сезон 4 / Серия 7 3 августа 2014
Вещь с перьями
Сезон 4 / Серия 8 10 августа 2014
Пока смерть не разлучит нас
Сезон 4 / Серия 9 17 августа 2014
Рисование соломинками
Сезон 4 / Серия 10 24 августа 2014
Космическая странность
Сезон 4 / Серия 11 31 августа 2014
Выстрел в Луну
Сезон 4 / Серия 12 31 августа 2014
О чем серия

В 4 сезоне 12 серии сериала «Рухнувшие небеса» теперь судьба человечества полностью находится в руках Лекси и Тома. Им предстоит отыскать метод, с помощью которого они уничтожат энергетическое ядро и одержат победу над давним неприятелем Тома.

