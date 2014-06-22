В 4 сезоне 5 серии сериала «Рухнувшие небеса» младший сын Тома освобождается из лагеря Эсфени. Том сталкивается с двумя незнакомцами, которые внезапно атакуют его. Хэл хочет спрятать членов 2-го Массачусетского полка в безопасном месте.
