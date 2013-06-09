Меню
Киноафиша Сериалы Рухнувшие небеса Сезоны Сезон 3 Серия 9

Все серии 3 сезона «Рухнувшие небеса»
По тонкому льду
Сезон 3 / Серия 1 9 июня 2013
Сопутствующий ущерб
Сезон 3 / Серия 2 9 июня 2013
Бесплодные земли
Сезон 3 / Серия 3 16 июня 2013
Любой ценой
Сезон 3 / Серия 4 23 июня 2013
Отыскать и вернуть
Сезон 3 / Серия 5 30 июня 2013
Молчи и уходи
Сезон 3 / Серия 6 7 июля 2013
Семейка Пикетт
Сезон 3 / Серия 7 14 июля 2013
Странные люди
Сезон 3 / Серия 8 21 июля 2013
Путь в преисподнюю
Сезон 3 / Серия 9 28 июля 2013
Бразилия
Сезон 3 / Серия 10 4 августа 2013
О чем серия

В 3 сезоне 9 серии сериала «Рухнувшие небеса» Тому не хватает терпения. Он раскрывает сведения о проводимой миссии. Тем временем Чарльстон ожидает массированную атаку со стороны Эсфени, однако мощный взрыв помешал противостоянию.

