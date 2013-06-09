В 3 сезоне 4 серии сериала «Рухнувшие небеса» новые вооруженные союзники помогают горожанам противостоять атаке со стороны инопланетян, а Том отправляется на встречу с главным. Хэл сражается с силами зла, а у Бена возникают серьезные проблемы.
