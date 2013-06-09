В 3 сезоне 2 серии сериала «Рухнувшие небеса» изо дня в день противостояние с инопланетянами нарастает. Том хочет попросить содействия у физика-ядерщика, которого прозвали Крысиный король. Он может помочь Тому лишить неприятеля энергии.
