Киноафиша Сериалы Рухнувшие небеса Сезоны Сезон 2 Серия 7

Рухнувшие небеса 2011 - 2015 7 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Рухнувшие небеса»
Из разных миров
Сезон 2 / Серия 1 17 июня 2012
Соберемся у реки
Сезон 2 / Серия 2 17 июня 2012
Компас
Сезон 2 / Серия 3 24 июня 2012
Молодая кровь
Сезон 2 / Серия 4 1 июля 2012
Любовь и другие акты мужества
Сезон 2 / Серия 5 8 июля 2012
Возвращение домой
Сезон 2 / Серия 6 15 июля 2012
Приди и возьми
Сезон 2 / Серия 7 22 июля 2012
Смертельный марш
Сезон 2 / Серия 8 5 августа 2012
Цена величия
Сезон 2 / Серия 9 12 августа 2012
Более тесный союз
Сезон 2 / Серия 10 19 августа 2012
О чем серия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Рухнувшие небеса» Карен ведет Бена в западню, однако ее затея не увенчалась успехом. Члены 2-го Массачусетского полка захватывают Владыку. Карен хочет помочь ему освободиться и прибегает к инопланетным способностям.

