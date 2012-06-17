Во 2 сезоне 9 серии сериала «Рухнувшие небеса» 2-й Массачусетский полк приезжает в Чарльстон. Там Том сталкивается со своим бывшим наставником, профессором Артуром Манчестером. Их встреча оказывается весьма напряженной, и атмосфера резко накаляется.
