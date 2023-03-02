В 3 сезоне сериала «Выход есть» продолжается история о богатых друзьях – Адаме, Джеппе, Хенрике и Уильяме, которые живут в Осло. У главных героев есть все, что нужно обычному человеку для счастья. Они обладают большими финансовыми возможностями, построили прекрасную карьеру и обзавелись семьей. Но оказывается, что даже невероятного богатства порой недостаточно, чтобы справиться со скукой и заполнить пустоту в душе. Четверо представителей финансовой элиты нашли для себя весьма своеобразный способ борьбы с рутиной и ступили на скользкий путь, который может разрушить их жизни...