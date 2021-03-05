Меню
Выход есть 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Выход есть
Exit 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Выход есть»

Во 2 сезоне сериала «Выход есть» продолжаются опасные приключения четверых друзей, которые являются норвежскими королями финансовой элиты. Несмотря на то что мужчины состоялись в бизнесе и обзавелись прекрасными семьями, они чувствуют себя глубоко несчастным. Они решили этот вопрос при помощи секса, наркотиков и насилия. Ребята устроили инсайдерскую сделку, которая кажется им прибыльной. Уильям выгоняет Селин из дома. Гермина потеряла ребенка и намерена отомстить. Уильям отправляется за Пимом. Хенрик разрывается между страхом смерти и усталостью от жизни. Депрессивные настроения Гермины приводят ее в Нью-Йорк.

Рейтинг сериала

0.0
8.2 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Выход есть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
У каждого есть что-то на кого-то Alle har noe på noen
Сезон 2 Серия 1
5 марта 2021
Объединенные цвета Уильяма United Colors of William
Сезон 2 Серия 2
5 марта 2021
Верен себе Tro mot seg selv
Сезон 2 Серия 3
5 марта 2021
Фрихавн Frihavn
Сезон 2 Серия 4
5 марта 2021
Идеальный фасад Perfekt fasade
Сезон 2 Серия 5
5 марта 2021
Продавай! Продавай! Продавай! Selg! Selg! Selg!
Сезон 2 Серия 6
5 марта 2021
Бал-маскарад Maskeradeball
Сезон 2 Серия 7
5 марта 2021
Расчетные часы Regnskapets time
Сезон 2 Серия 8
5 марта 2021
