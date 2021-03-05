Во 2 сезоне сериала «Выход есть» продолжаются опасные приключения четверых друзей, которые являются норвежскими королями финансовой элиты. Несмотря на то что мужчины состоялись в бизнесе и обзавелись прекрасными семьями, они чувствуют себя глубоко несчастным. Они решили этот вопрос при помощи секса, наркотиков и насилия. Ребята устроили инсайдерскую сделку, которая кажется им прибыльной. Уильям выгоняет Селин из дома. Гермина потеряла ребенка и намерена отомстить. Уильям отправляется за Пимом. Хенрик разрывается между страхом смерти и усталостью от жизни. Депрессивные настроения Гермины приводят ее в Нью-Йорк.