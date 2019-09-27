В 1 сезоне сериала «Выход есть» мы знакомимся с четырьмя друзьями — Адамом, Уильямом, Хенриком и Йеппе. Парни с насмешкой смотрят на мир под ними с последних этажей стеклянных небоскребов. Мужчины добились того, о чем многие только мечтают: управляют финансовыми потоками корпораций, к 30+ каждый стал мультимиллионером. Но за этим ослепительным внешним видом скрываются люди, которые отчаянно пытаются сбежать от своей жизни. Чтобы это сделать, они бросают вызов морали и погружаются в пучину порока.