Во 2 сезоне 8 серии сериала «Зло» команда главных героев, состоящая из Кристен, Бена и Дэвида, отправляется в Корнеллский университет по просьбе епископа Маркса для расследования загадочного эксперимента, проведенного с электродом.
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