Во 2 сезоне сериала «Зло» действие по-прежнему разворачивается вокруг скептически настроенной женщины-психолога по имени Кристен Бушар. Волею судьбы она объединяется с будущим священником Дэвидом Акоста, который занимается расследованием необъяснимых случаев в жизни обычных людей. По ходу развития событий они пытаются понять, что именно стоит за этими инцидентами — психические проблемы или что-то мистическое? В новых эпизодах главные герои пытаются изгнать демона из Лиланда, а также знакомятся с человеком, который утверждает, что он слышит голос ангела.