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Постер к 2-му сезону сериала Зло
Киноафиша Сериалы Зло Сезоны Сезон 2

Зло, 2 сезон

Evil 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут
О чем 2-й сезон сериала «Зло»

Во 2 сезоне сериала «Зло» действие по-прежнему разворачивается вокруг скептически настроенной женщины-психолога по имени Кристен Бушар. Волею судьбы она объединяется с будущим священником Дэвидом Акоста, который занимается расследованием необъяснимых случаев в жизни обычных людей. По ходу развития событий они пытаются понять, что именно стоит за этими инцидентами — психические проблемы или что-то мистическое? В новых эпизодах главные герои пытаются изгнать демона из Лиланда, а также знакомятся с человеком, который утверждает, что он слышит голос ангела.

Список серий 2-го сезона сериала «Зло» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Н значит ночные кошмары N is for Night Terrors
Сезон 2 Серия 1
20 июня 2021
М значит Мстящий ангел A is for Avenging Angel
Сезон 2 Серия 2
27 июня 2021
О значит Огонь F is for Fire
Сезон 2 Серия 3
4 июля 2021
Л значит Лифт E is for Elevator
Сезон 2 Серия 4
11 июля 2021
З значит Зомби Z is for Zombies
Сезон 2 Серия 5
18 июля 2021
П значит полицейский C is for Cop
Сезон 2 Серия 6
25 июля 2021
М означает Молчание S is for Silence
Сезон 2 Серия 7
29 августа 2021
В означает Височно-теменные доли T is for Temporoparietal Lobes
Сезон 2 Серия 8
5 сентября 2021
Н означает неопознанный летающий объект U is for U.F.O
Сезон 2 Серия 9
12 сентября 2021
О означает Овофобия O Is for Ovaphobia
Сезон 2 Серия 10
19 сентября 2021
Н означает Налоговая служба I Is for IRS
Сезон 2 Серия 11
26 сентября 2021
К означает Куклы D Is for Doll
Сезон 2 Серия 12
3 октября 2021
К значит Каннибал C Is for Cannibal
Сезон 2 Серия 13
10 октября 2021
График выхода всех сериалов
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