Во 2 сезоне 12 серии сериала «Зло» по просьбе доктора Боггса вся команда сближается с религиозным мужчиной по имени Натан и его любимым сыном Элайджей. По ходу дела они понимают, что с новыми знакомыми что-то не так. Но смогут ли герои им помочь?
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