Во 2 сезоне 12 серии сериала «Зло» по просьбе доктора Боггса вся команда сближается с религиозным мужчиной по имени Натан и его любимым сыном Элайджей. По ходу дела они понимают, что с новыми знакомыми что-то не так. Но смогут ли герои им помочь?