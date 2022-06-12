Оповещения от Киноафиши
Зло 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Зло
Зло Сезон 3
Evil 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Зло»

В 3 сезоне сериала «Зло» студент католической семинарии Дэвид Акоста и криминальный психолог Кристен Бушар снова работают вместе. Когда церковь заявляет об одержимости людей демонами, напарники приступают к тщательному изучению каждого конкретного случая. Дэвид обращается к помощи Всевышнего, а женщина пытается рационализировать ситуацию. Несмотря на то, что Кристен уже многое повидала, ее главным оружием по-прежнему остается здравый рассудок. Ей нельзя расслабляться, ведь она защищает от зла своих дочерей.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 16 голосов
7.7 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Зло»

Демон смерти The Demon of Death
Сезон 3 Серия 1
12 июня 2022
Демон мемов The Demon of Memes
Сезон 3 Серия 2
19 июня 2022
Демон секса The Demon of Sex
Сезон 3 Серия 3
26 июня 2022
Демон дороги The Demon of the Road
Сезон 3 Серия 4
3 июля 2022
Ангел предупреждения The Angel of Warning
Сезон 3 Серия 5
10 июля 2022
Демон алгоритмов The Demon of Algorithms
Сезон 3 Серия 6
17 июля 2022
Демон культов The Demon of Cults
Сезон 3 Серия 7
24 июля 2022
Демон родительства The Demon of Parenthood
Сезон 3 Серия 8
31 июля 2022
Демон денег The Demon of Money
Сезон 3 Серия 9
7 августа 2022
Демон конца The Demon of the End
Сезон 3 Серия 10
14 августа 2022
