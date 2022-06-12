В 3 сезоне сериала «Зло» студент католической семинарии Дэвид Акоста и криминальный психолог Кристен Бушар снова работают вместе. Когда церковь заявляет об одержимости людей демонами, напарники приступают к тщательному изучению каждого конкретного случая. Дэвид обращается к помощи Всевышнего, а женщина пытается рационализировать ситуацию. Несмотря на то, что Кристен уже многое повидала, ее главным оружием по-прежнему остается здравый рассудок. Ей нельзя расслабляться, ведь она защищает от зла своих дочерей.