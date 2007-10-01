В 3 сезоне 19 серии сериала «Все ненавидят Криса» во время уборки Рошель обнаруживает пальто, которое Джулиус давно должен был выбросить. Крис тем временем решает следовать советам местного авторитета, чтобы наконец-то стать крутым.
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