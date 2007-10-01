В 3 сезоне 16 серии сериала «Все ненавидят Криса» чтобы купить билеты на концерт любимой группы, Крис идет в помощники к Омару, чтобы получить стипендию. В то же время Рошель вывихнула руку, а Дрю с Тоней вынуждены выполнять все ее просьбы.