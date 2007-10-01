В 3 сезоне 17 серии сериала «Все ненавидят Криса» Малво выходит из тюрьмы и решает встать на правильный путь, а Крис теперь должен помочь ему поступить в школу. Тем временем Джулиус и Дрю затевают спор о том, кто из футбольных команд одержит победу.