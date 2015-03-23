В 1 сезоне 19 серии сериала «Это любовь» Андрей и Настя начинают активно планировать будущее свадебное торжество. Но смогут ли они договориться обо всех деталях? Юля помогает своим подругам продвинуться в социальных сетях.
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail