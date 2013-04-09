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Молодой Морс
Сезоны
Молодой Морс (2013 - …), список сезонов
Endeavour
16+
Год выпуска
2013
Страна
Великобритания
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
ITV
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Список сезонов сериала «Молодой Морс»
Сезон 1 / Season 1
2013,
4 эпизода
Сезон 2 / Season 2
2014,
4 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2016,
4 эпизода
Сезон 4 / Season 4
2017,
4 эпизода
Сезон 5 / Season 5
2018,
6 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2019,
4 эпизода
Сезон 7 / Season 7
2020,
3 эпизода
Сезон 8 / Season 8
2021,
3 эпизода
Сезон 9
TBA,
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