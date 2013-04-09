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Киноафиша Сериалы Молодой Морс Сезоны
Молодой Морс (2013 - …), список сезонов Endeavour 16+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал ITV
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Список сезонов сериала «Молодой Морс»
Молодой Морс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 4 эпизода
 
Молодой Морс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 4 эпизода
 
Молодой Морс - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 4 эпизода
 
Молодой Морс - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 4 эпизода
 
Молодой Морс - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2018, 6 эпизодов
 
Молодой Морс - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2019, 4 эпизода
 
Молодой Морс - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2020, 3 эпизода
 
Сезон 8 / Season 8
2021, 3 эпизода
 
Сезон 9
TBA,
 
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