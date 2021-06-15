В 1 сезоне сериала «Элита: короткие истории. Надя и Гусман» в центре событий находятся двое старшеклассников — Надя и Гусман. В течение долгого времени пара поддерживает романтические отношения в режиме онлайн. Несмотря на гигантское расстояние, разделяющее их, главные герои продолжают оставаться эмоционально привязаны друг к другу. В один прекрасный день Надя все-таки приезжает в Испанию, чтобы побывать на свадьбе своей родственницы. Как назло именно в этот момент в голову девушки начинают закрадываться сомнения, стоит ли ей видеться с Гусманом.