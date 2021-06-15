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Элита: короткие истории. Надя и Гусман 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Элита: короткие истории. Надя и Гусман
Киноафиша Сериалы Элита: короткие истории. Надя и Гусман Сезоны Сезон 1

Élite Historias Breves: Nadia Guzmán 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Элита: короткие истории. Надя и Гусман»

В 1 сезоне сериала «Элита: короткие истории. Надя и Гусман» в центре событий находятся двое старшеклассников — Надя и Гусман. В течение долгого времени пара поддерживает романтические отношения в режиме онлайн. Несмотря на гигантское расстояние, разделяющее их, главные герои продолжают оставаться эмоционально привязаны друг к другу. В один прекрасный день Надя все-таки приезжает в Испанию, чтобы побывать на свадьбе своей родственницы. Как назло именно в этот момент в голову девушки начинают закрадываться сомнения, стоит ли ей видеться с Гусманом.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Элита: короткие истории. Надя и Гусман» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 июня 2021
График выхода всех сериалов
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