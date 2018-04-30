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Киноафиша Сериалы Элементарно Сезоны Сезон 6 Серия 20

Элементарно 2012 - 2019 20 серия 6 сезон

8.4 Оцените
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Все серии 6 сезона «Элементарно»
Бесконечная способность испытывать боль
Сезон 6 / Серия 1 30 апреля 2018
Когда ты исключил Бога
Сезон 6 / Серия 2 7 мая 2018
Нажимая на кнопки
Сезон 6 / Серия 3 14 мая 2018
Наше время вышло
Сезон 6 / Серия 4 21 мая 2018
Части и фрагменты
Сезон 6 / Серия 5 28 мая 2018
Дай мне палец
Сезон 6 / Серия 6 4 июня 2018
Партнеры по трезвости
Сезон 6 / Серия 7 11 июня 2018
Ловушка из песка
Сезон 6 / Серия 8 18 июня 2018
Никто не живет вечно
Сезон 6 / Серия 9 25 июня 2018
Приключения ненастоящей Себекнеферу
Сезон 6 / Серия 10 2 июля 2018
Ты прошла длинный путь, детка
Сезон 6 / Серия 11 16 июля 2018
Встречай своего создателя
Сезон 6 / Серия 12 23 июля 2018
Дыши
Сезон 6 / Серия 13 30 июля 2018
Сквозь туман
Сезон 6 / Серия 14 6 августа 2018
Как оторваться на голову
Сезон 6 / Серия 15 12 августа 2018
Зловещая долина кукол
Сезон 6 / Серия 16 13 августа 2018
Черви вползают, черви выползают
Сезон 6 / Серия 17 20 августа 2018
Видения Нормана П. Хоровица
Сезон 6 / Серия 18 27 августа 2018
Переводчик с языка гиков
Сезон 6 / Серия 19 3 сентября 2018
Усмирить буйного
Сезон 6 / Серия 20 10 сентября 2018
То, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался
Сезон 6 / Серия 21 17 сентября 2018
О чем cерия

В 6 сезоне 20 серии сериала «Элементарно» происходит новое убийство, которое может раскрыть лишь самый талантливый детектив города. Между Шерлоком и Майком завязывается настоящая интеллектуальная игра, последствия которой никому неизвестны.

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