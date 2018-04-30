То, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался
Сезон 6 / Серия 2117 сентября 2018
О чем cерия
В 6 сезоне 20 серии сериала «Элементарно» происходит новое убийство, которое может раскрыть лишь самый талантливый детектив города. Между Шерлоком и Майком завязывается настоящая интеллектуальная игра, последствия которой никому неизвестны.
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