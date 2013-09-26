Во 2 сезоне 5 серии сериала «Элементарно» главный герой и его напарница распутываются смерть наемного убийцы, тело которого было обнаружено св довольно подозрительном месте. По ходу событий Шерлок и Джоан все больше углубляются в преступный мир...
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