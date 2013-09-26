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Элементарно 2012 - 2019 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Элементарно»
Шаг № 9
Сезон 2 / Серия 1 26 сентября 2013
Икс равно...
Сезон 2 / Серия 2 3 октября 2013
Всё человечество
Сезон 2 / Серия 3 10 октября 2013
Отравленная ручка
Сезон 2 / Серия 4 17 октября 2013
Дела давно минувших дней
Сезон 2 / Серия 5 24 октября 2013
Неестественный союз
Сезон 2 / Серия 6 31 октября 2013
Маркиза
Сезон 2 / Серия 7 7 ноября 2013
Кровь гуще
Сезон 2 / Серия 8 14 ноября 2013
Под угрозой
Сезон 2 / Серия 9 21 ноября 2013
Колебания
Сезон 2 / Серия 10 5 декабря 2013
Внутренний аудит
Сезон 2 / Серия 11 12 декабря 2013
Дьявольский вид
Сезон 2 / Серия 12 2 января 2014
Дела семейные
Сезон 2 / Серия 13 9 января 2014
Обреченный таксон
Сезон 2 / Серия 14 30 января 2014
Балетный труп
Сезон 2 / Серия 15 6 февраля 2014
Однопроцентное решение
Сезон 2 / Серия 16 27 февраля 2014
Ухо в остро
Сезон 2 / Серия 17 6 марта 2014
Ищейка раковых клеток
Сезон 2 / Серия 18 13 марта 2014
Много ртов Аарона Колвилля
Сезон 2 / Серия 19 3 апреля 2014
Нет нужды в пустоте
Сезон 2 / Серия 20 10 апреля 2014
Человек с рассечённой губой
Сезон 2 / Серия 21 24 апреля 2014
Черная краска
Сезон 2 / Серия 22 1 мая 2014
Искусство крови
Сезон 2 / Серия 23 8 мая 2014
Великий Эксперимент
Сезон 2 / Серия 24 15 мая 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Элементарно» главный герой и его напарница распутываются смерть наемного убийцы, тело которого было обнаружено св довольно подозрительном месте. По ходу событий Шерлок и Джоан все больше углубляются в преступный мир...

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