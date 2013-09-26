Во 2 сезоне 21 серии сериала «Элементарно» в жизнь главного героя возвращается его брат. Своими действиями Майкрофт вносит разлад в отношения Шерлока и Джоан. Параллельно детектив пытается разгадать очередное убийство, связанное с воздухоплаванием.
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