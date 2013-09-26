Во 2 сезоне 1 серии сериала «Элементарно» детектив и его напарница отправляются на родину детектива, чтобы найти его старого наставника. Кроме того, Шерлоку и Джоан необходимо разгадать старую нераскрытую тайну. Но смогут ли они это сделать?