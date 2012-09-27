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Киноафиша Сериалы Элементарно Сезоны Сезон 1 Серия 20

Элементарно 2012 - 2019 20 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Элементарно»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 27 сентября 2012
Пока вы спали
Сезон 1 / Серия 2 4 октября 2012
Ребенок Хищника
Сезон 1 / Серия 3 18 октября 2012
Крысиные бега
Сезон 1 / Серия 4 25 октября 2012
Меньшее из зол
Сезон 1 / Серия 5 1 ноября 2012
Риск полета
Сезон 1 / Серия 6 8 ноября 2012
Один выход
Сезон 1 / Серия 7 15 ноября 2012
Длинный запал
Сезон 1 / Серия 8 29 ноября 2012
Сделай Это Сам
Сезон 1 / Серия 9 6 декабря 2012
Левиафан
Сезон 1 / Серия 10 13 декабря 2012
Грязное белье
Сезон 1 / Серия 11 3 января 2013
М.
Сезон 1 / Серия 12 10 января 2013
Красная команда
Сезон 1 / Серия 13 31 января 2013
Гений дедукции
Сезон 1 / Серия 14 3 февраля 2013
Огромная пушка, заряженная наркотиком
Сезон 1 / Серия 15 7 февраля 2013
Детали
Сезон 1 / Серия 16 14 февраля 2013
Вторая возможность
Сезон 1 / Серия 17 21 февраля 2013
Повсюду дежавю
Сезон 1 / Серия 18 14 марта 2013
Снежные ангелы
Сезон 1 / Серия 19 4 апреля 2013
Замена мертвеца
Сезон 1 / Серия 20 25 апреля 2013
Веха истории
Сезон 1 / Серия 21 2 мая 2013
Управление риском
Сезон 1 / Серия 22 9 мая 2013
Женщина
Сезон 1 / Серия 23 16 мая 2013
Кое-что о героине
Сезон 1 / Серия 24 16 мая 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 20 серии сериала «Элементарно» главный герой пытается найти шантажиста, который использует записи несовершеннолетних девушек. По ходу развития сюжета преступника убивают. Впрочем, Шерлок убежден, что это еще не конец расследования.

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