В 1 сезоне 20 серии сериала «Элементарно» главный герой пытается найти шантажиста, который использует записи несовершеннолетних девушек. По ходу развития сюжета преступника убивают. Впрочем, Шерлок убежден, что это еще не конец расследования.
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