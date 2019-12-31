В 1 сезоне 8 серии сериала «Мой сосед — супергерой» Алисия уверена, что Рамон в буквальном смысле водит ее за нос. Но как доказать парню, что он не прав? В это же время полиция пытается уговорить телеведущего публично выступить против игорных домов.