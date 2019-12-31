В 1 сезоне 10 серии сериала «Мой сосед — супергерой» главный герой изо всех сил пытается сохранить главный секрет Титана, однако Лола намерена рассказать всем о том, что скрывает супергерой. Параллельно Рамон отправляется на важнейший экзамен...
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