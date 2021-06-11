В 1 сезоне 8 серии сериала «Райское местечко» все жители города переживают произошедшую трагедию по-своему. Особенно тяжело приходится Скаут. В какой-то момент девушка пытается проследить все произошедшее с Хедвиг, чтобы лучше понять ее мотивацию.
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