В 1 сезоне 7 серии сериала «Райское местечко» коррумпировання операция Дрисдейла постепенно разваливается. В итоге он уже просто пытается спасти собственную шкуру. Саранья преследует неуловимого Каца в надежде защитить Скаут от возможной опасности.
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