Драконы и всадники Олуха Сезоны Сезон 2 Серия 1

Драконы и всадники Олуха 2012 - 2014 1 серия 2 сезон

Все серии 2 сезона «Драконы и всадники Олуха»
Живи и летай
Сезон 2 / Серия 1 19 сентября 2013
Железный Громмель
Сезон 2 / Серия 2 26 сентября 2013
Ночная ярость
Сезон 2 / Серия 3 3 октября 2013
Враг под ногами
Сезон 2 / Серия 4 10 октября 2013
Остров Огненных Драконов
Сезон 2 / Серия 5 17 октября 2013
Испытание ужасом
Сезон 2 / Серия 6 24 октября 2013
Последний в соревновании
Сезон 2 / Серия 7 7 ноября 2013
Зверский аппетит
Сезон 2 / Серия 8 14 ноября 2013
Капкан для Пристеголова
Сезон 2 / Серия 9 21 ноября 2013
Виды на Кревета: Часть 1
Сезон 2 / Серия 10 5 декабря 2013
Виды на Кревета: Часть 2
Сезон 2 / Серия 11 5 декабря 2013
Удачная замена
Сезон 2 / Серия 12 8 января 2014
Свободу Дракоше
Сезон 2 / Серия 13 15 января 2014
Лютая стужа
Сезон 2 / Серия 14 22 января 2014
Повесть о двух драконах
Сезон 2 / Серия 15 29 января 2014
Эффект угря
Сезон 2 / Серия 16 5 февраля 2014
Дым разъедает глаза
Сезон 2 / Серия 17 12 февраля 2014
Бим! Бам! Бум!
Сезон 2 / Серия 18 19 февраля 2014
Отверженный: Часть 1
Сезон 2 / Серия 19 26 февраля 2014
Отверженный: Часть 2
Сезон 2 / Серия 20 5 марта 2014
О чем серия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Драконы и всадники Олуха» Стоик волнуется из-за предстоящего нападения Элвина и Племени Изгоев на остров. Он устанавливает ограничения на полеты представителей драконьей Академии. Тогда Иккинг создает закрытый клуб.

