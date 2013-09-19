Все началось не с «Игры в кальмара»: 5 старых фильмов о смертельных играх, о которых вы вряд ли слышали

Выжившие не помнят, зрители не пересматривают: Collider назвал 8 крутых, но забытых фильмов-катастроф

Помните ученицу с ребенком в «Большой перемене»? Оказывается, это была дочь режиссера, и ее история жизни удивит

Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»

Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)

Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя

«Это концентрат жизни»: как Фродо и Сэм из «Властелина колец» дошли до Роковой горы, если ели один лембас — объясняет диетолог

Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир»