Драконы и всадники Олуха 2012 - 2014 2 серия 2 сезон
7.9Оцените
11 голосов
Все серии 2 сезона «Драконы и всадники Олуха»
Живи и летай
Сезон 2 / Серия 119 сентября 2013
Железный Громмель
Сезон 2 / Серия 226 сентября 2013
Ночная ярость
Сезон 2 / Серия 33 октября 2013
Враг под ногами
Сезон 2 / Серия 410 октября 2013
Остров Огненных Драконов
Сезон 2 / Серия 517 октября 2013
Испытание ужасом
Сезон 2 / Серия 624 октября 2013
Последний в соревновании
Сезон 2 / Серия 77 ноября 2013
Зверский аппетит
Сезон 2 / Серия 814 ноября 2013
Капкан для Пристеголова
Сезон 2 / Серия 921 ноября 2013
Виды на Кревета: Часть 1
Сезон 2 / Серия 105 декабря 2013
Виды на Кревета: Часть 2
Сезон 2 / Серия 115 декабря 2013
Удачная замена
Сезон 2 / Серия 128 января 2014
Свободу Дракоше
Сезон 2 / Серия 1315 января 2014
Лютая стужа
Сезон 2 / Серия 1422 января 2014
Повесть о двух драконах
Сезон 2 / Серия 1529 января 2014
Эффект угря
Сезон 2 / Серия 165 февраля 2014
Дым разъедает глаза
Сезон 2 / Серия 1712 февраля 2014
Бим! Бам! Бум!
Сезон 2 / Серия 1819 февраля 2014
Отверженный: Часть 1
Сезон 2 / Серия 1926 февраля 2014
Отверженный: Часть 2
Сезон 2 / Серия 205 марта 2014
О чем серия
Во 2 сезоне 2 серии сериала «Драконы и всадники Олуха» Сморкала прогнал Рыбьенога и Мясника из Академии Дракона. Тогда они отправляются на пляж, где Мясник лакомится всеми камнями, которые попадаются ему на глаза. Рыбьеног ест ягоды.
