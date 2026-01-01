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Скоро в прокате «Одиссея»
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Аббатство Даунтон
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Награды и номинации «Аббатство Даунтон»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Победитель
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая драма
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Art Direction for a Period Series, Miniseries or a Movie (Single-Camera)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Period Series, Miniseries or a Movie (Single-Camera)
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
BAFTA 2011
Best Director - Fiction/Entertainment
Победитель
Best Sound (Fiction/Entertainment)
Победитель
Best Sound (Fiction/Entertainment)
Победитель
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Номинант
Best Production Design
Номинант
Best Editing - Fiction/Entertainment
Номинант
Audience Award (TV)
Номинант
BAFTA 2013
Best Production Design
Номинант
BAFTA 2012
Best Production Design
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Best Original Television Music
Номинант
Best Costume Design
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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