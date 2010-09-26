Menu
Downton Abbey All seasons
Downton Abbey
16+
Production year
2010
Country
Great Britain
Episode duration
60 minutes
TV channel
ITV
Series rating
9.0
Rate
11
votes
8.7
IMDb
Write review
All seasons of "Downton Abbey"
Season 1
7 episodes
26 September 2010 - 7 November 2010
Season 2
8 episodes
18 September 2011 - 6 November 2011
Season 3
8 episodes
16 September 2012 - 4 November 2012
Season 4
8 episodes
22 September 2013 - 10 November 2013
Season 5
8 episodes
21 September 2014 - 9 November 2014
Season 6
8 episodes
20 September 2015 - 8 November 2015
