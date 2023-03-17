Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dom 2021 - 2024 season 2

Dom season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Dom Seasons Season 2

Dom 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Dom" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Педро Дом» продолжается история о Педро, отец которого Виктор посвятил всего себя борьбе с наркотиками. Всю жизнь он проработал в правоохранительных органах и трудился не покладая рук, чтобы его сын Педро не стал преступником. Но совсем в юном возрасте Педро попробовал наркотические вещества и стал воровать, чтобы купить новую дозу порошка. Когда сын полицейского вырос, он превратился в лидера преступной группировки. После многих лет, которые он провел в кругу преступников, молодой человек завоевал авторитет и стал лидером банды. В скором времени в Рио-де-Жанейро появилась опасная банда «Педро Дом»...

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb
"Dom" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Cops And Criminals
Season 2 Episode 1
17 March 2023
Drying Ice
Season 2 Episode 2
17 March 2023
Hybrid Animals
Season 2 Episode 3
17 March 2023
The Passage
Season 2 Episode 4
24 March 2023
The Gospel According To Pedro Dom
Season 2 Episode 5
31 March 2023
A Caçada
Season 2 Episode 6
7 April 2023
Destinos Traçados
Season 2 Episode 7
14 April 2023
Como Nossos Pais
Season 2 Episode 8
14 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more