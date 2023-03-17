Во 2 сезоне сериала «Педро Дом» продолжается история о Педро, отец которого Виктор посвятил всего себя борьбе с наркотиками. Всю жизнь он проработал в правоохранительных органах и трудился не покладая рук, чтобы его сын Педро не стал преступником. Но совсем в юном возрасте Педро попробовал наркотические вещества и стал воровать, чтобы купить новую дозу порошка. Когда сын полицейского вырос, он превратился в лидера преступной группировки. После многих лет, которые он провел в кругу преступников, молодой человек завоевал авторитет и стал лидером банды. В скором времени в Рио-де-Жанейро появилась опасная банда «Педро Дом»...