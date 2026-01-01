Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Педро Дом
Сезоны
Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Педро Дом» (2023)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Актеры сериала «Педро Дом»
Вся информация о сериале
Гэбриел Леоне
Gabriel Leone
Pedro Dom
Флавио Толезани
Flávio Tolezani
Victor Dantas
Филипе Браганса
Filipe Bragança
Уилсон Рабело
Wilson Rabelo
Лайла Гарин
Laila Garin
Ракел Виллар
Raquel Villar
Мариана Черроне
Mariana Cerrone
Изабелла Сантони
Isabella Santoni
Рамон Франциско
Ramon Francisco
Роберту Биринделли
Roberto Birindelli
Дигао Рибейро
Digão Ribeiro
Adanilo
Dhonata Augusto
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить