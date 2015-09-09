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Киноафиша Сериалы Доктор Фостер Сезоны Сезон 1 Серия 2

Доктор Фостер 2015 - 2017 2 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Доктор Фостер»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 9 сентября 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 16 сентября 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 23 сентября 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 30 сентября 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 7 октября 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Доктор Фостер» Джемме тяжело принять действительность. В особенности когда такой огромный поток информации внезапно сваливается на голову. Но домашние проблемы подождут, потому что женщина в первую очередь — врач.

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