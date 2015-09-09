В 1 сезоне 2 серии сериала «Доктор Фостер» Джемме тяжело принять действительность. В особенности когда такой огромный поток информации внезапно сваливается на голову. Но домашние проблемы подождут, потому что женщина в первую очередь — врач.
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