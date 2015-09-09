В 1 сезоне 4 серии сериала «Доктор Фостер» Джемма решает начать все заново с Саймоном. Одновременно ее медицинская карьера разваливается на части из-за халатности. Джемма оказывается в очень сложной ситуации, удастся ли ей выйти из нее?
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